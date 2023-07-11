عمرو دياب وحماقي وأصالة.. أغنيات بتوقيع توما خلال الصيف الجاري

يستعد الموزع الموسيقي توما، لاستكمال نجاحاته الغنائية في صيف 2023، بتوزيع عدة أغنيات جديدة، لعدد من نجوم الغناء المصري والعربي كعادته كل عام.

توما يقدم أغنية جديدة مع أحمد سعد

كشف توما في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يعمل حاليا على أكثر من أغنية، من المقرر طرحها خلال صيف الجاري، سيكون من بينها أغنية للفنان الكبير عمرو دياب، وأغنية أخرى للفنانة أصالة نصري.

كما من المقرر أن تكون باكورة أغنياته المقرر طرحها، أغنية مع الفنان محمد حماقي، بالإضافة إلى أغنية مع الفنانة روبي.

تعاون جديد بين توما وروبي

كما يعمل حاليا توما، مع الفنانة ساندي، في توزيع أغنيات ألبومها الجديد، الذي بدأت في إطلاق أولى أغنياته منذ أيام.

كان الفنان توما، شارك من قبل فى الغناء مع الفنان محمد حماقي في اغنية بعنوان «عجبي»، وحققت الأغنية نجاحا منقطع النظير وقت طرحها، ويقول مطلعها «مع إن كل الخلق من أصل طين.. وكلهم بينزلوا مغمضين.. بعد الدقايق والشهور والسنين.. تلاقي ناس أشرار وناس طيبين.. عجبي عليك.. عجبي عليك يا زمن»