تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أن الحركة الملاحية تشهد انتظاما في وصول وسفر البضائع، وكذلك استقبال ومغادرة السفن، وأن إجمالي عدد السفن المتراكية على الأرصفة وصلت لـ10 سفن.

تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

وذكر بيان الهيئة أنه جرى تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 611 شاحنة و100 سيارة، وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 224 شاحنة و80 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9 آلاف طن بضائع، 260 شاحنة و19 سيارة.

وأشار إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة السفينتين القاهرة والحرية 2، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين القاهرة والحرية، وغادرت العبارة أمل، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1200 طن بضائع و220 شاحنة، حيث يشهد الميناء رحلات وصول وسفر للسفينتين سينا وأيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2600 راكب بموانيها.