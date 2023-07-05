وصول 63 ألف طن قمح أوكراني إلى ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أنّ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن، وجرى تداول 74 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و116 شاحنة و76 سيارة، وشملت حركة الواردات 73 ألف طن بضائع، و109 شاحنات، و44 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 1000 طن بضائع، و7 شاحنات و32 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة وادي العرب، وعلى متنها 63 ألف طن قمح أوكراني، حيث اتخذت الجهات المختصة اللازم من إجراءات فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها، كما شهد الميناء رحلات وصول وسفر للعبارة القاهرة لنقل عمالة خدمة الحجاج، بينما يشهد ميناء نويبع تداول 200 طن بضائع و111 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات وصول وسفر للسفينتين سينا وايلة، واستقبلت موانئ السويس السفينة Trammo Marycam وعلى متنها 10 آلاف طن أمونيا قادمة من عمان، كما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2368 راكبا.