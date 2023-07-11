محافظ كفر الشيخ: إزالة 27 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تنفيذ 10 حالات إزالة ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة 21، بمركز بلطيم على مساحة 2405 أمتار، بالتنسيق مع مديرية الأمن، وجميع جهات الولاية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.

إزالة 27 حالة تعدٍ بمركزي الحامول وبلطيم

وأضاف المحافظ، أنّ جملة ما تم إزالته 27 حالة بمركزي الحامول وبلطيم، على مساحة 3 آلاف و480 متر، وقيراطين، و12 سهما، مؤكداً أنّ الحملة مستمرة لـ28 يوليو الجاري، لاسترداد أملاك الدولة، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

جاء ذلك، بحضور اللواء عمرو الفداو، رئيس مركز ومدينة بلطيم، واللواء عبد العزيز سليم، رئيس فرقة شرطة الحامول، والعميد محمد أبو الخير، مفتش المباحث، والعميد أحمد ثروت، مأمور المركز، والرائد محمد عماد، رئيس المباحث، ونائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات ونائب رئيس المدينة لشئون القري ومدير قسم الإزالات بالمركز ورؤساء القرى التي تمت بها الإزالة ومسئول القسم الهندسي والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية ببلطيم.

تنفيذ المرحلة الأخيرة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات

وبدأت المحافظات في تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية، يوم السبت الماضي الموافق 8 يوليو والتي تستمر حتى يوم 28 يوليو الجاري، وذلك تنفيذًا لتوصيات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.