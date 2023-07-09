 محافظ الجيزة: إزالة تعديات على مساحة 73 ألف متر مربع من أملاك الدولة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انتظام العمل بالمرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لحملات إزالة التعديات والتي تنفذ في الفترة من 8 إلى 28 يوليو الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة التصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.

تنفيذ 6 قرارات إزالة لتعديات

وأكد محافظ الجيزة تنفيذ 6 قرارات إزالة لتعديات على مساحة 73 ألفا و896 مترا مربعا من أراضي أملاك الدولة، ولاية الآثار بقرى منشأة دهشور، وزاوية دهشور بمركز ومدينة البدرشين.

وفي مدينة الحوامدية، أزيل حمام سباحة بقرى أم خنان بمنطقة رشاح أبو سالم على مساحة 150 مترا مربعا مقام بالمخالفة على أراضي زراعية مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالف.

تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات

وأكد المحافظ الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كل الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقاً للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالتعامل الفوري تجاه أي حالات تعدٍ جديدة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين؛ للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة، ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية.