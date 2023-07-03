إزالة 7 تعديات على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ تكثيف جهودها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، من المهد، حيث تتم المتابعة المستمرة على مدار اليوم لمواجهة أي تعديات ومخالفات بناء.

إزالة 7 تعديات

وشنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، حملة مكبرة لإزالة التعديات، تمكنت خلالها من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقريتي «إسحاقة، و«دقلت»، بمركز كفر الشيخ، حيث تم إزالة عدد 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، منها 5 حالات بنطاق قريتي «قراجة» و«كفر عسكر» التابعتين لقرية «إسحاقة»، وحالتين بقرية «دقلت»، بمتابعة المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وتم إيقاف جميع الأعمال، وإزالة التعديات سواء التعديات بالبلوك الأبيض أو فك الشدد الخشبية تمهيداً لصب الخراسانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتسليم الأرض لجهة الولاية.