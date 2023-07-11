«الأوقاف»: عقد 832 مقرأة لتلاوة كتاب الله بمساجد الجمهورية

أعلنت وزارة الأوقاف، انعقاد 832 مقرأة قرآنية للأعضاء، بحضور 6540 عضوًا في المديريات الإقليمية، مشيرة إلى أن المقارئ تعقد بصفة دورية أسبوعيا.

يأتي هذا في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وأهله، والعمل على حسن تلاوته وفهم معانيه ومقاصده العامة.

الأسبوع الدعوي بمسجد الإمام الحسين

وتحت إشراف وزارة الأوقاف، عُقدت فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع الدعوي بمسجد الإمام الحسين بمحافظة القاهرة، أمس الاثنين، بعنوان: «من دروس من الهجرة النبوية بناء الدولة وعوامل استقرارها»، حاضر فيها الدكتور رمضان حسان، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، والدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، وقدم له الدكتور أحمد القاضي، المذيع بإذاعة القرآن الكريم، وكان فيه القارئ الشيخ فتحي خليف قارئًا، والمبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان مبتهلا، بحضور الدكتور سعيد حامد، مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، والدكتور منتصف محمود، مدير عام الإدارات الفرعية، وجمع غفير من رواد المسجد.

وأكد الدكتور رمضان حسان، في كلمته، أن بناء النبي صلى الله عليه وسلم، للدولة في المدينة المنورة له كيفية وأسس قامت عليها الدولة؛ إذ كان الأساس الأول بناء المسجد، فهو يعد رمزًا لتوثيق الصلة بين الخلق وخالقهم سبحانه وتعالى، والآخر كان المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وجعل منهم إخوة في الله، وأصبحوا متعاونين على البر والتقوى، والأساس الثالث المعاهدة التي عاهد فيها يهود؛ إذ شرط لهم وشرط عليهم، مشيرا إلى أن هذه المعاهدة أول وثيقة لحقوق الإنسان عرفتها البشرية.

حسين: الهجرة النبوية تكرست فيها معاني التخطيط

وأوضح الدكتور أحمد حسين، أن الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة تكرست فيها معاني التخطيط بأرقى صوره، وفق أحدث مدارسه في التخطيط الاستراتيجي، موضحًا أن الأخذ بالأسباب واعتماد التخطيط يعد منهجًا واعدًا، ومدرسة لن يعقبها إلا توفيق الله سبحانه وتعالى، فالتوكل مع الأخذ بالأسباب إعداد وعمل وتضحية، ونرى أثر ذلك في تفاصيل الرحلة، متابعا: «قال الله سبحانه وتعالى: (وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ)، وقال سبحانه: (إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ)»، مشددا على أن هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وتاريخها مليء بالدروس العظيمة في الإدارة والتخطيط والإعداد، وتدفعنا إلى العمل والتفاني، للارتقاء بالمجتمعات والأمم.