الأوقاف: 27 مقرأة قرآنية جديدة للجمهور والعدد الإجمالي أصبح 143 مقرأة

أعلنت وزارة الأوقاف عن عدد 27 مقرأة قرآنية جديدة للجمهور، بمحافظات أسيوط، والأقصر، وشمال سيناء، علمًا بأن ما تم نشره قبل ذلك (116) مقرأة للجمهور، ليصل إجمالي المقارئ القرآنية المفتوحة للجمهور (143) مقرأة، وتكون جميعها يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة العصر، والمقارئ الجديدة هي:

محافظة أسيوط:

1. ناصر شرق المدينة إمام المسجد

2. البقلي غرب المدينة إمام المسجد

3. مجمع مكة شمال المدينة إمام المسجد

4. العياط الكبير بنى عدى إمام المسجد

5. أوده باشا منفلوط إمام المسجد

6. عموم المساجد القوصية غرب إمام المسجد

7. صديق حسين المركز قبلي إمام المسجد

8. الكبير بنى غالب المركز بحرى إمام المسجد

9. الأموي غرب المدينة إمام المسجد

10. السايح الكبير ديروط جنوب إمام المسجد

محافظة الأقصر:

1. الزهراء إسنا إمام المسجد

2. العتيق المطاعنة أصفون إمام المسجد

3. الراضي البندر إمام المسجد

4. صلاح الدين البندر إمام المسجد

5. العتيق البياضية إمام المسجد

6. الحسنات حاجر كومير إمام المسجد

7. النور الزينية إمام المسجد

8. العتيق ( العمري ) الطود إمام المسجد

9. مقام الشيخ الطيب القرنة إمام المسجد

10. عمر بن الخطاب النمسا إمام المسجد

محافظة شمال سيناء:

1. النصر شرق العريش إمام المسجد

2. الرفاعي شرق العريش إمام المسجد

3. القرماني شرق العريش إمام المسجد

4. أم القرى شرق العريش إمام المسجد

5. المجمع الإسلامي بالمساعيد غرب العريش إمام المسجد

6. المعلمين بالضاحية شرق العريش إمام المسجد

7. أبي فراس بالضاحية شرق العريش إمام المسجد.