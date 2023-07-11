توزيع درجات امتحان الديناميكا للثانوية العامة 2023.. اعرف درجة كل سؤال

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع درجات امتحان الديناميكا للثانوية العامة 2023، والذي أداه طلاب شعبة علمي رياضة، الآن باللجان الامتحانية ورقياً بالبابل شيت، بنظام الأوبن بوك، حيث تم تسليم الطلاب كتيبات المفاهيم مع بدء الامتحان مع التنبيه والتشديد عليهم بعدم الكتابة أو الشطب عليها لاستخدامها خلال السنوات المقبلة.

وضمن اهتمامها بإعلان توزيع درجات امتحان الديناميكا للثانوية العامة 2023، أكدت وزارة التربية والتعليم، في بيان، أنه يتم التواصل قبل بدء الامتحان، مع جميع مديري المديريات التعليمية للاطمئنان على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة في موعدها المحدد، مؤكده أن أجواء الامتحان سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

توزيع درجات امتحان الديناميكا للثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، توزيع درجات امتحان الديناميكا للثانوية العامة 2023 لشعبة علمي رياضة كالتالي:

- 30 درجة المجموع الكلي لامتحان الديناميكا للثانوية العامة.

- 26 درجة للأسئلة الموضوعية مادة الديناميكا للثانوية العامة 2023.

- 4 درجات الأسئلة المقالية مادة الديناميكا للثانوية العامة 2023.

- عدد الأسئلة بامتحان الديناميكا للثانوية العامة 2023: 20 سؤالا.

- عدد الأسئلة المقالية بامتحان الديناميكا للثانوية العامة: سؤالان مقاليان.

- عدد الأسئلة الموضوعية: 18 سؤالا.

ختام امتحانات الثانوية العامة 2023

وفي نفس السياق، يختتم طلاب الصف الثالث الثانوي للشعبتين العلمية والأدبية، امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، يوم الخميس 13 يوليو، بامتحان بمادة الأحياء لشعبة علمي علوم، وامتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وامتحان مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.