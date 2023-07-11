«التعليم» تنفي تداول أسئلة الديناميكا للثانوية العامة قبل بدء الامتحان

أكّد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صادر قبل قليل، أنَّ غرفة عمليات الثانوية العامة رصدت عددًا من الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل بداية انطلاق امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» صباح اليوم، مشددًا على أنَّ هذه الصور تعود لامتحان العام الماضي وليس لها أي صلة بامتحان اليوم.

متحدث «التعليم»: الامتحان المتداول خاص بالسنة الماضية

وناشدت وزارة التربية والتعليم، في بيانها الصادر، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.