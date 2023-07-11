«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحان الديناميكا للثانوية العامة

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني في الغرفة المركزية بالوزارة، والمكلف بمتابعة امتحانات الثانوية العامة، يتتبع الصور المتداولة عبر جروبات الغش الإلكتروني على تليجرام، والمزعوم أنّها لامتحان الديناميكا الذي يؤديه الطلاب الآن داخل اللجان.

وكانت جروبات الغش عبر «تليجرام»، زعمت تداول أسئلة امتحان الديناميكا الذي يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي شعبة علمي رياضة، بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان في التاسعة صباحا، ويستمر لمدة ساعتين حتى الحادية عشرة ظهرا.

إجراءات ضد الغشاشين

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنّه حال التأكد من صحة الأوراق المتداولة، سيتم ضبط الطالب المسؤول عن التصوير، والتحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة، وتحرير محضر إثبات حالة بالمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطالب، فضلا عن أنّه سيتم تصحيح أوراق إجابته في لجنة خاصة.

امتحان الديناميكا للثانوية العامة

وفي السياق ذاته، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان عنها، ما تردد بشأن تداول أسئلة امتحان الديناميكا للثانوية العامة، قبل بدء الوقت الأصلي للامتحان، مؤكدة أنّ غرفة عمليات الثانوية العامة رصدت عددا من الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل بداية الامتحان، وتبيّن أنّ الصور تعود لامتحان العام الماضي وليس لها أي صلة بامتحان اليوم.