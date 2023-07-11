«معلومات الوزراء»: مصر تتقدم 14 مركزًا في مؤشر «إياتا» للربط الجوي 2022

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على مؤشر «إياتا»، للربط الجوي في عام 2022، والصادر عن اتحاد النقل الجوي الدولي، الذي أشار إلى تقدم ترتيب مصر 14 مركزًا في المؤشر، حيث حصلت على المركز الـ24 عالمياً من بين 100 دولة خلال عام 2022، مقابل المركز 38 عالمياً من بين 100 دولة عام 2019، كما جاءت في المركز الرابع على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويقيس مؤشر «إياتا»، الربط الجوي للدولة من خلال الرحلات المجدولة لنقل الركاب بحسب الأهمية الاقتصادية النسبية للوجهات التي يتم خدمتها، وأظهرت نتائج المؤشر استمرار اتجاه التعافي في أعداد الركاب RPKs على مستوى العالم، حيث تحسن معدل تعافي RPK بنسبة 68.5% خلال عام 2022، وواصلت حركة الركاب الدولية بين أوروبا والأمريكتين ريادتها من حيث التعافي إلى مستويات ما قبل تفشي وباء كوفيد-19، فقد تجاوزت أوروبا وأمريكا الشمالية مستويات ما قبل الوباء بنسبة 4.5% وأوروبا وأمريكا الوسطى بنسبة 2.0%.

وجاءت الولايات المتحدة في المركز الأول، تلتها المملكة المتحدة، وألمانيا، ثم إٍسبانيا وإيطاليا، بينما تصدّرت الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تلتها السعودية، وقطر.