«معلومات الوزراء»: تحقيق 115 مليون دولار وفرا سنويا في استهلاك الطاقة

كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عن إنجازات قطاع البترول وفق استراتيجية متكاملة لإزالة الكربون وخفض الانبعاثات، موضحاً أن مجال التحول الطاقي وخفض الانبعاثات، شهد تحقيق 900 ألف طن خفض سنوي من ثاني أكسيد الكربون، بسبب توصيل الغاز الطبيعي إلى 14 مليون وحدة سكنية، و2.1 مليون طن، خفض سنوي من ثاني أكسيد الكربون بسبب تحويل 505 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، فضلاً عن 1.4 مليون طن، خفض من ثاني أكسيد الكربون، نتيجة الانتهاء من 29 مشروعاً لاسترجاع غازات الشعلة.

خفض سنوي من ثاني أكسيد الكربون

وأضاف التقرير، أنه في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، حققت الجهات المعنية 115 مليون دولار، وفرا سنويا في استهلاك الطاقة، و900 ألف طن، خفض سنوي من ثاني أكسيد الكربون نتيجة لهذه المشروعات، و50 ألف طن، خفض سنوي من ثاني أكسيد الكربون نتيجة لهذه المشروعات، و247 مشروعاً لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتم الانتهاء منها، فضلاً عن 24 مشروعاً لاستخدام الطاقة المتجددة في المباني الإدارية بشركات القطاع تم تنفيذها.

استثمارات كبرى في صناعة «التعهيد» بمصر،

وفي سياق منفصل، كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عن إجراء حواراً مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول قطاع الاتصالات أكبر قطاعات الدولة نموًا، وصادرات مصر الرقمية، وأسباب ضخ 29 شركة عالمية استثمارات كبرى في صناعة «التعهيد» بمصر، وخطة تحديث البنية التحتية الرقمية، والخطط الطموحة لتحسين البنية التحتية الرقمية في مصر.

أيضاً يشمل الحوار جهود رفع كفاءة الإنترنت الثابت، وخطة تحسين خدمات «المحمول» في المنازل والأماكن المغلقة، وكيفية الحصول على خدمات المرور والشهر العقاري وغيرها دون الذهاب إلى مكاتبها، فضلاً عن جهود إنشاء أكثر من 500 مكتب جديد خلال 5 أعوام، وخطط تحسين خدمات البريد في مصر وتطوير مكاتب البريد لتوفير خدمة أفضل للمواطنين.