ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في منتصف جلسات الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، في منتصف جلسات الأسبوع بنحو جماعي، وسجل مؤشر الشركات «إيجي إكس 30» بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 10361.86 نقطة.

مؤشرات البورصة المصرية تكشف ارتفاع مؤشر إيجي إكس 70

فيما كشفت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» متساوي الأوزان بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 3403.64 نقطة، كما صعد مؤشر «إيجي إكس 100» متساوي الأوزان، بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 5040.38 نقطة.