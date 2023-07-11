ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في منتصف جلسات الأسبوع
كتب:
وليد عبد السلام
11:27 ص | الثلاثاء 11 يوليو 2023
مؤشرات البورصة المصرية
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، في منتصف جلسات الأسبوع بنحو جماعي، وسجل مؤشر الشركات «إيجي إكس 30» بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 10361.86 نقطة.
مؤشرات البورصة المصرية تكشف ارتفاع مؤشر إيجي إكس 70
فيما كشفت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» متساوي الأوزان بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 3403.64 نقطة، كما صعد مؤشر «إيجي إكس 100» متساوي الأوزان، بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 5040.38 نقطة.