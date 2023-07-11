رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في منتصف جلسات الأسبوع

كتب:

وليد عبد السلام
11:27 ص | الثلاثاء 11 يوليو 2023
مؤشرات البورصة المصرية

مؤشرات البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، في منتصف جلسات الأسبوع بنحو جماعي، وسجل مؤشر الشركات «إيجي إكس 30» بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 10361.86 نقطة.

مؤشرات البورصة المصرية تكشف ارتفاع مؤشر إيجي إكس 70

فيما كشفت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» متساوي الأوزان بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 3403.64 نقطة، كما صعد مؤشر «إيجي إكس 100» متساوي الأوزان، بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 5040.38 نقطة.

اقرأ المزيد:

ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بداية تعاملات اليوم.. و36 مليار مكاسب سوقية

مؤشرات البورصة المصرية تغلق على ارتفاع ومكاسب سوقية 13 مليار جنيه

مؤشرات البورصة المصرية تٌغلق على تباين وسط مكاسب 12 مليار جنيه

مؤشرات البورصة المصرية ترتفع بالمنتصف.. و5 مليارات جنيه مكاسب سوقية

مؤشرات البورصة المصرية تسجل ارتفاعا في مستهل تعاملات اليوم
بقلم وليد عبد السلام