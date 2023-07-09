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بايدن يزور بريطانيا.. أمريكا تستعين بـ«الحليف الحميم» لحشد الدعم لأوكرانيا

كتب:

هانى حسن
01:23 م | الأحد 09 يوليو 2023
بايدن

بايدن

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يستهل جولته الأوروبية، بزيارة بريطانيا، إذ يجري محادثات مع الملك تشارلز الثالث، وريشي سوناك رئيس الوزراء، في تأكيد للتحالف القائم بين واشنطن ولندن تجاه العديد من المواقف الدولية، أبرزها دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا.

ويبدأ بايدن، اليوم الأحد، جولة أوروبية، يزور خلالها لندن، ويشارك في قمة حلف الناتو، المقرر عقدها في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، الثلاثاء، وينهي رحلته بزيارة فنلندا.

واستهل الرئيس الأمريكي جولته الأوروبية، بزيارة لندن في مسعى للحصول على دعم المملكة المتحدة، لإقناع الشركاء في أوروبا و«الناتو»، بزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا.

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بقلم هانى حسن