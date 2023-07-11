عضو بـ«تنسيقية الأحزاب»: مسرحية «فلوسك إيه» من تأليف مواهب مبادرة «ابني أديبا»

قال عزوز عادل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مبادرة «ابني أديبا» التي أطلقتها التنسيقية تستهدف الاهتمام بالنشء، موضحا أن المشاركين في المبادرة يتعلمون كيفية تعزيز الوعي المجتمعي والعمل الثقافي، والبعد عن السياسة أو أي توجه فكري.

الرسوم المتحركة والكتابة القصصية.. أبرز أنشطة مبادرة «ابني أديبا»

وأضاف في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أن المبادرة تتضمن مجموعة من الأنشطة مثل الرسم والرسوم المتحركة والقراءة والكتابة القصصية، وهناك جزء خاص بالتكنولوجيا والأمن السيبراني، ومؤخرا، بدأنا العمل على جزء التمثيل.

وتابع عضو التنسيقية: «التمثيل كان آخر ما عملنا عليه، ودربنا الأطفال على الصوت والتعبير الجسدي والخيال والتخيل وتمرين التركيز، وطوال هذه الفترة تطور المشاركون بشكل كبير جدا».

وحول فكرة مسرحية «فلوسك إيه»، قال: «تتناول التنمية المستدامة، والأطفال هم من كتبوا المسرحية بشكل كامل كنتاج مبادرة ابني أديبا، وفي هذا النص نناقش عائلتين، محافظة ومهملة، العائلة المحافظة تعمل على استغلال مخلفاتها ولا تهدر المياه أو الأكل، أما العائلة المهمة، فإنها على النقيض من ذلك تماما.. العائلة المحافظة تقول الحمد لله يا رب أنا فلوسي حلال والعائلة المهملة تقول ليه يارب ؟! هو أنا فلوسي حرام».

وأضاف: «لا نركز على الأموال، ولكن القيم، فهناك عائلة استثمرت اموالها جيدا في التربية، والعائلة الأخرى لم تفعل ذلك».