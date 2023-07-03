عضو بـ«التنسيقية»: جماعة الإخوان غير مؤمنة بفكرة الوطن 

قال طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الشعب المصري جنب الخلافات والاختلافات والتعدد في ثورة 30 يونيو كون قضية الجماعة الإرهابية متعلقة بالوطن نفسه، مشيرا إلى أن القيادات التابعة للجماعة الإرهابية داخل وخارج مصر حاولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصوير الخلاف الدائر حينها على أنه سياسي، وهذا أمر غير صحيح إذ أنه كان خلاف وطني.

جماعة الإخوان غير مؤمنة بفكرة الوطن

وأضاف «الخولي»، خلال تغطية خاصة للذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو عبر فضائية «DMC»، أن جماعة الإخوان غير مؤمنة بفكرة الوطن، وأحد مرشدي الجماعة قال عبارة تاريخية نتذكرها جميعا «طز في مصر»، مؤكدا أن تباين الرؤى السياسية من تيارات معينة أمر طبيعي في كل البلاد ولكن يجب أن يكون على قاعدة وطنية وأساس وطني.

وأكد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الجماعة الإخوانية حكمت مصر في هذا التوقيت بطريقة «إما أن نحكم مصر أو نحرقها»، مشيرا إلى أنه كان لدينا إيمانا شديدا للغاية بكون الشعب المصري سيزيح الإخوان، ولأول مرة يصطدم الشعب منذ عشرات السنوات برئيس متولي حكم مصر يمكن تصنيفه بـ«خائن»، إذ كان يأخذ أسرار الدولة العليا لتسليمها لأطراف أخرى، وهذه كانت من الأمور التي كانت تشكل صدمة شديدة.

وأشار إلى أن الجماعة الإرهابية كانت بعيدة كل البعد عن قيم الدين والإسلام وفضلا عن استباحهم للدماء والأعراض، وكانوا يقومون بأي جرائم من أجل الحفاظ على السلطة لمئات السنوات وليس عشرات السنوات، مشيرا إلى أن توليهم حكم البلاد كشف حقيقتهم أمام جموع الشعب بمختلف طبقاته، إذ أنهم كانوا لطفاء اللسان ويتحدثون باسم الدين قبل تولي حكم البلاد.