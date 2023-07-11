محافظ الوادي الجديد: إزالة 36 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

شنّت الوحدات المحلية بمراكز محافظة الوادي الجديد، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 21، وأسفرت عن تنفيذ 36 قرار إزالة.

تفاصيل تنفيذ 36 قرار إزالة

جاء ذلك، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحفاظ على أراضي املاك الدولة والأراضي الزراعية، وإزالة كافة أشكال التعدِّي عليها، وفرض هيبة الدولة.

وقال، اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان صحفي له، إنه تم تنفيذ 36 حالة إزالة تعديات على أراضي زراعية واسترداد 2004 فدان، و3 حالات مخالفات مباني بمساحة 500 متر مربع، تم رصدها من خلال وحدات المتغيرات المكانية بنطاق مراكز المحافظة.

متابعة مستمرة للأراضي المستردة

ووجّه محافظ الوادي الجديد، رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى عليها، مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وتهيب المحافظة بالمواطنين سرعة تقنين أوضاعهم وتجنب التعدي على أراضي وأملاك الدولة أو البناء المخالف، كما تؤكد أن وحدات المتغيرات المكانية بالمراكز تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.