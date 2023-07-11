وزير السياحة: نستهدف الوصول إلى 15 مليون سائح خلال 2023

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إنّ الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري، شهدت وللمرة الأولى في تاريخ السياحة المصرية، نموا في أعداد السائحين، تخطى 7 ملايين سائح، مع زيادة في أعداد الليالي السياحية، وانتظام وتنوع مصادر الأسواق السياحية المصدرة لهذه الحركة في تركيبة متميزة لأول مرة دون تركيز كبير لأحد الجنسيات عن أخرى.

طفرة في أعداد السائحين الوافدين خلال 6 أشهر

وأضاف وزير السياحة والآثار خلال ندوة «مستقبل السياحة في مصر.. الفرص والتحديات» التى نظمها مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، أنّ هناك العديد من الأسواق السياحية شهدت طفرة في أعداد السائحين الوافدين منها خلال النصف الأول من العام الجاري، ومستهدف الوصول إلى 15 مليون سائح خلال هذا العام.

زيادة 11% في أعداد السياح خلال الربع الأول من 2023

وأشار إلى أنّه بمقارنة الأرقام التي حققتها مصر في صناعة السياحة خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2023 مع المؤشرات العالمية للسياحة، زادت السياحة في مصر بنسبة 11% عما حققه العالم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بذات الفترة عام 2019، الذي يعتبر عام الذروة في صناعة السياحة في العالم، لافتا إلى أنّ حصة مصر السوقية من الحركة السياحية في ازدياد.