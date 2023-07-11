«السياحة» تطالب الفنادق بإزالة الشباك المواجهة للشواطئ حفاظا على البيئة البحرية

قال محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، إن الوزارة تلقت كتابا دوريا من وزارة البيئة يفيد بشروع بعض المشروعات السياحية في تثبيت شباك بالمناطق المواجهة لشواطئها، اعتقادا منها بأن هذا الإجراء يسهم في توفير الحماية من هجمات أسماك القرش، ووصف الكتاب الدوري هذا الإجراء بأنه مضر بالبيئة البحرية واستقرار النظم البيئية الساحلية.

تثبيت شباك في المناطق المواجهة لشواطئ الفنادق

وطالب رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، خلال الخطاب الذى أرسله إلى علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، بضرورة قيام الغرفة بتعميم منشور على كافة فنادق محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، بالالتزام بعدم تثبيت شباك بالمناطق المواجهة لشواطئها وذلك حفاظاً على البيئة البحرية واستقرار النظم البيئية الساحلية، مع التأكيد على الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة والإنقاذ على بالشواطئ وذلك حفاظاً على أرواح النزلاء وسمعة البلاد السياحية.

تطبيق معايير السلامة والإنقاذ وفقا للكود المصري للمسطحات المائية

وأشار عامر إلى أن تطبيق معايير السلامة والإنقاذ وفقا للكود المصري للمسطحات المائية (شواطئ، حمامات سباحة) تتطلب ضرورة وجود منقذين بكافة الشواطئ مع توافر أدوات الإنقاذ وذلك وفقا للمعايير.