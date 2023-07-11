مدارس التمريض في محافظة أسيوط 2023.. اعرف معايير القبول

مدارس التمريض 2023 في محافظة أسيوط، يبحث عنها أولياء الأمور والطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام خاصة الحاصلين على مجاميع مرتفعة، لأنها توفر فرص عمل بعد التخرج.

مدارس التمريض في محافظة أسيوط 2023

وتتنوع مدارس التمريض 2023 في محافظة أسيوط ما بين مدارس بنين وبنات تابع لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة أسيوط، ومنتشرة بمختلف المستشفيات المركزية بالمحافظة وأخرى تابعة لهيئة التامين الصحي بمنطقة وسط الصعيد.

آلية القبول بمدارس التمريض

ووضعت مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسيوط مجموعة من الآليات للقبول بمدارس التمريض 2023، شملت التالي: لايزيد عدد الطلاب بالفصل الواحد عن 30 طالبا والالتزام بالمجاميع الأعلى في القبول، وتقسيم شرائح التقديم على أيام مختلفة بحسب الدراجات فحتى يوم الخميس 13 يوليو المقبل للحاصلين على دراجات من 280 حتى 275 درجة، والمرحلة الثانية من الحاصلين على 274 درجة حتى 269 درجة خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 16 يوليو حتى الاثنين 17 يوليو، والتخلفات للمرحلتين خلال الفترة من الثلاثاء 18 يوليو حتى 19 يوليو.