تحرير 210 مخالفات تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تحرير 210 محاضر متنوعة خلال عدة حملات تموينية بمراكز القوصية وأبوتيج والغنايم وديروط ومركز أسيوط، ضمن الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة، لردع كل من تسول له نفسه اﻹضرار بالصحة العامة للمواطنين، ومتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد أي مخالفات أو أي صور الاستغلال التجاري وحماية جمهور المستهلكين من الغش، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة التنفيذية وجهاز حماية المستهلك.

ووجه رؤساء المراكز والأحياء بشن وتكثيف الحملات بصورة مفاجئة خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى، على أن يجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية، حيال المخالفين الذين يتلاعبون بصحة المواطنين.

حملات تفتيشية على الأسواق

وشنت الوحدات المحلية حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة ضمن الاستعدادات لعيد الأضحى، للتأكد من السلع المعروضة لضبط الأسواق والتلاعب في الأسعار والقضاء على الغش التجاري، والتأكد من صلاحية المعروضات، حفاظا على الصحة والسلامة العامة.

وذلك بمشاركة (اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ، والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة ابوتيج ، ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وحسنى درويش رئيس مركز ومدينة اسيوط ) ونواب رؤساء المراكز وإدارات التموين والصحة ومسئولي الاشغالات ومراقبة الأغذية بهذه المراكز حيث التفتيش على الترخيص والشهادات الصحية وسلامة الاغذية والسلامة الصحية بجميع المحلات وفحص عدد من الأغذية المعروضة للتأكد من مدى صلاحيتها وسحب عينات منها حيث تبين عدم صلاحية حوالي 60 كيلوجرام وتم اعدام من المنتجات الغذائية متغيرة الخواص وتحرير عدد 210 محاضر متنوعة ما بين (عدم اعلان الاسعار ، وعدم وجود فواتير ، واشغال طريق ومراقبة صحة واشغالات وتموين وبيئة وعدم وجود لوحة مواعيد ، والبيع بأزيد من السعر الرسمي ،...) وغيرها.