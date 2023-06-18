تحرير 10 مخالفات لمخابز بلدية ومحال جزارة في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية تواصل تكثيف الحملات اليومية الميدانية على كل القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق والسلع والمواد الغذائية ومحلات الجزارة، والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

حملة تفتيشية على المخابز

وقال هشام فايز رئيس مركز مطاى، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية على عدد من المخابز ومحلات الجزارة بدائرة المركز، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 10 مخالفات تموينية تنوعت بين نقص وزن، وعدم صرف بون، وعدم نظافة، وذبح خارج السلخانة، وعدم وجود شهادة صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

الحد من ارتفاع الأسعار ومحاربة الاحتكار

وأكد رئيس المركز على استمرار الحملات وتشديد الرقابة على المخابز والمنشآت بالمدينة والقرى التابعة لها، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبز، والحد من إرتفاع الأسعار ومحاربة الاحتكار، والتأكد من توافر السلع والمنتجات.

وأعلن أمس الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، عن تحرير47 محضراً تموينياً تنوع بين إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم وجود سجلات، توقف عن التشغيل، وفي مجال متابعة الأسواق تم تحرير 10 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، ذبح خارج المجازر الحكومية، بدون ترخيص، بيع بأزيد عن الأسعار المقررة أو المعلنة، سلع مجهولة المصدر.