محافظ أسيوط يعلن إطلاق مبادرة «فرصة حياة» وتنظيم ملتقيات لتوظيف الشباب

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، منسقي مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة؛ لبحث سبل دعم إطلاق مبادرة «فرصة حياة»، وتنظيم ملتقيات لتدريب وتوظيف الشباب الخريجين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة، ضمن فعاليات وأنشطة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأكد محافظ أسيوط، خلال اللقاء، دعمه الكامل للمبادرات الرئاسية التنموية التي تستهدف الأسر والفئات الأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة لهم، مشيرًا إلى أن ملتقيات التوظيف، تعد فرصة حقيقية لتحقيق التمكين الاقتصادي للشباب والخريجين بالإضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.

تنظيم العديد من ملتقيات التوظيف

ولفت «سعد»، إلى أنه تم تنظيم العديد من ملتقيات التوظيف، خلال الأسابيع الماضية ويجرى تنظيم الملتقيات بصفة مستمرة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الشباب وذوي الهمم واستيفاء نسبة 5% بكافة الشركات والجهات.

وأستعرض المهندس مينا إبراهيم منسق مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، أهم أنشطة المؤسسة بالمحافظة والبرامج والمبادرات التنموية التي تم تنفيذها، فضلًا عن استعراض خطة تنفيذ مبادرة «فرصة حياة»، التي سيجرى تنفيذها بالتعاون مع كافة مديريات لخدمات بالمحافظة والأجهزة التنفيذية في الفترة من 17 يوليو حتى 23 يوليو الجاري؛ لإتاحة الفرصة أمام الشباب والخريجين للحصول على التدريبات اللازمة التي تؤهلهم لسوق العمل.