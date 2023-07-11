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إصابة 6 في حادث تصادم سيارة نقل و«ميكروباص» بأسيوط

كتب:

حسن عبد النعيم
02:47 م | الثلاثاء 11 يوليو 2023
حادث التصادم

حادث التصادم

أصيب 6 أشخاص بجروح مختلفة في أنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم بين سيارة نقل و«ميكروباص»، على الطريق الزراعي في أسيوط، وجرى نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث تصادم 

وتلقى اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بحدوث تصادم بين سيارة نقل وميكروباص، على الطريق الزراعي غرب مزلقان قرقارص بمركز أسيوط في محافظة أسيوط، ووجود مصابين.

انتقل على الفور لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة أسيوط وسيارات الإسعاف، وأحمد ثابت نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط، وبالفحص والمعاينة تبين حدوث حادث تصادم بين سيارة نقل وميكروباص، أسفر عن إصابة 6 أشخاص، هم: ميلاد حنين نان، محمود سيد محمد طه، مصطفي شوقي سيد يوسف، مريم هاني كميل، سيد علي سيد، وسائق الميكروباص مصطفي عامر حسانين.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.

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