للعاملين في القطاع الخاص.. كيف تحصل على قرض سيارة من بنك ناصر الاجتماعي؟

يظل حلم امتلاك سيارة خاصة أحد الأشياء التي يسعى الشباب لتحقيقها في بداية حياتهم، لمساعدتهم على إنهاء المشاوير الخاصة بهم، سواء كانت أسرية أو للذهاب إلى العمل، حيث توفر عليهم الوقت والجهد، وتحرص كثير من البنوك على توفير قروض السيارات للعملاء، لشراء ما يرغبون به.

ويتيح بنك ناصر الاجتماعي للعملاء فرصة لأصحاب المهن الخاصة والعاملين في القطاع الخاص، الحصول على قرض السيارة، بأطول مدة للسداد، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية حصول العاملين في القطاع الخاص على قرض السيارة من بنك ناصر الاجتماعي، وفق الموقع الرسمي للبنك، كما يلي.

شروط حصول العاملين في القطاع الخاص على قرض السيارة

- على الراغب في الحصول على قرض السيارة من العاملين في القطاع الخاص سداد 25% من سعر السيارة. ​

- تقديم الرقم التأميني الخاص بالراغب في الحصول على قرض من العاملين في القطاع الخاص.

المستندات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالراغب في الحصول على القرض من العاملين بالقطاع الخاص.

- إيصال مرافق حديث.

- بيان مفردات الدخل.

- بيان بسعر السيارة التي لم يمضي على موديلها أكثر من عامين بخلاف سنة الصنع.

- مدة تمويل السيارات الملاكي تصل إلى 90 شهرا.

إجراءات حصول العاملين في القطاع الخاص على قرض السيارة

- يتم التأمين على حياة طالب التمويل لصالح البنك بكامل المدة والمديونية عن طريق شركات التأمين المتعاقدة مع البنك، إضافة إلى الحظر على السيارة.

- حال سداد طالب التمويل 25% من قيمة عرض السعر السيارة (المبلغ المسدد نقدا)، يتم تقديم تعهد بتحويل مرتب 2 من الضامنين تحت الطلب وطالب التمويل أو ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام، شرط أن يغطي مرتب كل منهم على حدة قيمة القسط الشهري.

- حال سداد طالب التمويل 50% من قيمة عرض السعر السيارة (المبلغ المسدد نقدا) يتم تقديم تعهد بتحويل مرتب طالب التمويل أو ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام عند طلب البنك، شرط أن يغطي قيمة القسط الشهري.