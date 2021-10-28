تفاصيل قروض السيارات من عدة بنوك بدون مقدم أو ضامن

يحلم العديد من الأشخاص بامتلاك سيارة خاصة بهم ولكن ارتفاع أسعارها يعيقهم عن ذلك، لذا قدمت العديد من البنوك عدة تسهيلات وقروض مختلفة لشراء سيارة لعملائها ولكل من يرغب في ذلك.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة تفاصيل قروض السيارات من عدة بنوك مختلفة.

تفاصيل قروض السيارات

قدم بنك التعمير والإسكان قرضا للحصول على سيارة يصل إلى مليون ونص جنيه بدون ضامن، بالإضافة إلى تقسيط السيارة على 7 سنوات، بسعر عائد تنافسي، وتبدأ فترة سداد قرض بنك التعمير والإسكان من 6 أشهر وتصل إلى 84 شهرًا ولا تتجاوز 6 سنوات في حال عدم تحويل الراتب.

- يبدأ مقدم السيارة من 35%.

- يتم تحديد الفائدة من قبل البنك بحسب نوع وظيفة المقترض.

المستندات المطلوبة

بطاقة رقم قومي سارية، وإيصال مرافق، وشهادة تثبت دخل شهري.

قرض السيارة من البنك الأهلي

البنك الأهلي المصري يمنح عملاءه باقة مميزة من القروض، وتتضمن قرض السيارة للموظفين وأصحاب المهن الحرة، وتفاصيله كالتالي:

- يبدأ القرض من 20 ألف جنيه ويصل إلى مليون جنيه.

- مدة القرض تصل إلى 7 سنوات.

- نوع الفائدة: متناقصة.

- سعر الفائدة من 17% إلى 21%.

- إمكانية تمويل السيارة دون مقدم حيث يوجد برنامج تمويل 100% من سعر السيارة بضمانة إضافية 50% من سعر السيارة، بينما يكون المقدم 40% بالنسبة للموظفين والتمويل 60%.

قرض السيارة من بنك مصر

- تصل قيمة القرض من بنك مصر إلى 750 ألف جنيه للموظفين.

- مدة القرض تصل إلى 7 سنوات.

- نوع الفائدة: متناقصة.

- سعر الفائدة: 17.5% للموظفين.

- الضمانات دون تحويل مرتب.

- المقدم 20%.

قرض السيارة من بنك عودة

- تصل قيمة القرض إلى 1.2 مليون جنيه.

- تصل مدة القرض إلى 5 سنوات.

- نوع الفائدة: متناقصة.

- سعر الفائدة 16.63% للموظفين.

- الضمانات دون تحويل مرتب.

- إمكانية تمويل السيارة دون مقدم حيث يصل التمويل إلى 100% من قيمة السيارة (حد أقصى 1,120,000 جنيه).

قرض السيارة من بنك الإسكندرية

مدة التمويل: تصل إلى 8 سنوات

قيمة التمويل: تصل إلى مليون جنيه مصري

تمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة

ويشترط للحصول على القرض ألا يقل عمر العميل عن 21 إلى 65 عاما.

المستندات المطلوبة: صورة من بطاقة الرقم القومي

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