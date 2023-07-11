لافروف: نحن نتخذ الإجراءات المناسبة ردا على توسع الناتو

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، إنَّ بلاده تتخذ الإجراءات «المناسبة» في الوقت المناسب، في أعقاب احتمال انضمام السويد وأوكرانيا إلى منظمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وفي كلمته التي تتزامن مع اليوم الأول من قمة الحلف في فيلنيوس، والتي من المُتوقع أن تبعث برسالة «إيجابية» إلى أوكرانيا، بشأن رغبتها في الانضمام إلى الحلف في المستقبل، قائلًا إنَّ روسيا ستحمي «مصالحها الأمنية المشروعة».