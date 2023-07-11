حلف الناتو عن موافقة تركيا على انضمام السويد: خطوة تاريخية

أعلن أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج، أنَّ رئيس تركيا رجب طيب أردوغان وافق على إحالة طلب السويد للانضمام لحلف الناتو إلى البرلمان التركي، وذلك عشية انعقاد قمة الناتو فى ليتوانيا.

وأوضح أمين عام حلف الناتو، في مؤتمر صحفي قبل انعقاد قمة الناتو في ليتوانيا، «يسرني أن أعلن أن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان وافق على إحالة بروتوكول انضمام السويد إلى مجلس الأمة التركي في أقرب وقت ممكن»، معتبرًا أنَّ إتمام مسعى انضمام ستوكهولم للناتو خطوة تاريخية.

تركيا والناتو

وتقدمت كل من السويد وفنلندا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» متخليتين عن سياسات عدم الانحياز العسكري التي استمرت طوال عقود وذلك بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فيما كانت تركيا تعارض انضمام السويد إلى حلف الناتو، وفقًا لشبكة «سكاي نيوز».

بايدن والسويد

فيما رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن الذى يشارك في قمة الناتو في ليتوانيا بموافقة رئيس تركيا رجب طيب أردوغان على انضمام السويد إلى الناتو,

وأعلن بايدن، في بيان، استعداده للعمل مع الرئيس أردوغان وتركيا لتعزيز الدفاع وقوة الردع في المنطقة الأوروبية الأطلسية، مؤكّدًا أنَّه يتطلع إلى انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» لتصبح الدول الثانية والثلاثين في الحلف.

وتنعقد قمة الناتو في ليتوانيا اليوم وغدًا، ويأتي على رأس المناقشات انضمام أوكرانيا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي.