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مراسل «القاهرة الإخبارية»: برلين وواشنطن ترفضان انضمام أوكرانيا إلى الناتو

كتب:

هانى حسن
12:14 م | الثلاثاء 11 يوليو 2023
قمة الناتو

قمة الناتو

قال عربي مرزوق، مُراسل «القاهرة الإخبارية» من فيلنيوس في ليتوانيا، أن محادثات تجري بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس، والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، بشأن «قمة الناتو» في ليتوانيا.

وأضاف المراسل، أن هناك معلومات تؤكد أن أوكرانيا ليست حاليًا في تحالف عسكري، مشيرًا إلى أن برلين وواشنطن ترفضان حاليًا انضمام أوكرانيا إلى الناتو.

وأشار إلى أن المستشار الألماني، يعتقد أن كييف لديها العديد من الإصلاحات التي يتعين تنفيذها؛ من أجل الانضمام إلى الحلف في الوقت الراهن.

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