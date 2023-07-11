مدبولي: ضوابط لإعفاء مشروعات القطاع الخاص من نصف تكلفة البنية التحتية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ هناك حوافز أقرتها الدولة المصرية للقطاع الخاص، لتمكّينه من الدخول والمساهمة في تنفيذ مشروعات تراها الدولة المصرية تُقلل الفاتورة الاستيرادية وتزيد الصادرات الخاص بها، موضحًا «من خلال التعديلات اللي تقدمنا بها للبرلمان وحصل عليها نقاش في مجلس النواب مؤخرًا وإقرار موافقة عامة ليها».

إعفاء مشروعات القطاع الخاص من مقابل الانتفاع للأرض المخصصة 10 سنوات

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة «إكسترا نيوز»، أنَّه يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز لعدد من المشروعات التي يحددها المجلس، بأن يعفي من مقابل الانتفاع للأرض المخصصة لإقامة المشروع لمدة 10 سنوات، متابعًا «بمجرد عمل المشروع أنا ممكن أعفيه لحد 100% من حق انتفاع للأرض لمدة 10 سنوات، وإني أردله حتى جزء من قيمة الأرض لو هو يتملكها، أن نسمح إنشاء منافذ جمركية لصادرات المشروع الاستثماري ووارداته بالاتفاق مع وزارة المالية».

وتابع مدبولي: «احنا ممكن نعفي المشروعات، وهي مشروعات محددة تحدد بضوابط معينة، من نصف تكلفة البنية الأساسية التي تنشأ لهذا المشروع، الدولة المصرية في بعض المشروعات المحددة ستتحمل جزء من قيمة استهلاك المشروع للمرافق لمدة 10 سنوات بحد أقصى بمجرد ما يشغل المشروع».