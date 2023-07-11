رئيس الوزراء: الحكومة تقر حزمة من الحوافز لدعم المطورين العقاريين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة أقرّت حزمة من الحوافز للمطورين العقاريين لتشجيع القطاع، إضافة إلى الموافقة على تجديد رخص التشغيل للمشروعات الصناعية لمدة 5 سنوات بدلا من سنة، وصدر قرار من أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بهذا الشأن.

استراتيجية حماية المنافسة

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب الانتهاء من الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أنّ الحكومة أقرت حوافز لقانون الهيدرجين الأخضر كمشروعات واعدة للمستقبل، وأصبحت متاحة أمام كل الشركات المتقدمة، لافتا إلى أنّ الدولة أطلقت استراتيجية حماية المنافسة، وتم تعديل قانون حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، وكذلك تم تنفيذ كل مطالب القطاع الخاص، ويجرى حاليًا نقل تبعية الأجهزة المنظمة للمرافق لتصبح تابعة لمجلس الوزراء.

تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع

وأشار إلى أن الحكومة أقرت أيضا 20 يوما لإصدار الرخص، مع تحقيق طفرة في تخصيص الأراضي الصناعية، مؤكدا أنّ المشروعات الكبرى يتم تخصيص الأرض فيها مباشرة، مع إمكانية تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع بنسب تخفيض تصل إلى 100% في المشروعات الاستراتيجية التي تحددها الدولة.