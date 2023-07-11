مدبولي: ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 11.4 مليار دولار في 2022

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ منظمة «أونكتاد» أصدرت تقريرا قبل أيام قليلة، تحدّث عن الخطوات الإيجابية في الاقتصاد المصري، وارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في 2022 إلى 11.4 مليار دولار مقابل 5.2 في العام السابق له.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أنّ الاستثمار الأجنبي المباشر شهد طفرة كبيرة، وجاءت مصر في المركز الأول بالتدفقات الداخلة للاستثمارات الأجنبية في مستوى شمال أفريقيا، والثاني على مستوى قارة أفريقيا بعد جنوب أفريقيا، كما أصبحت ضمن أكبر 10 اقتصاديات نامية في مجالات كثيرة، خاصة الطاقة المتجددة.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أنّ التقرير تطرّق إلى تحرّك مصري قوي في مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، فضلا عن الإعلان عن شراكات كبيرة في هذه المجالات خلال الفترة المقبلة.