محافظ أسوان يستقبل وفدا من السفارة الأمريكية لمناقشة فرص الاستثمار

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وفدًا من السفارة الأمريكية، يضم لارا تالفيردين، المختصة بالشؤون الخارجية، وإيريك إيجليستون، المختص بالشؤون الداخلية، وبحضور الدكتور أحمد فرمان، مستشار المحافظة للسياحة والآثار والهوية البصرية، ودينا إبراهيم مسؤول وحدة التعاون الدولي بالمحافظة.

وأبدى اللواء أشرف عطية، خلال اللقاء، ترحيبه بزيارة الوفد الأمريكي لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية وتأكيده على المكانة التاريخية والحضارية لمصر، وانفراد أسوان بالتنوع الكبير في المنتجات السياحية، والتي تشمل السياحة الثقافية والأثرية والبيئية والعلاجية، بالإضافة إلى السفاري والصيد.

وأشار إلى عمق ومتانة العلاقات التاريخية والودية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الحالية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية المتبادلة.

مشروعات تنفذها الحكومة الأمريكية في أسوان

وناقش الحضور خلال اللقاء عدة مشروعات تنفذها الحكومة الأمريكية في محافظة أسوان، مثل دعم مشروع التحول الرقمي والمراكز التكنولوجية، ومشروعات المدن الثانوية في مجال الصرف الصحي، ورفع جودة التعليم الفني، والخدمات الصحية، والحوكمة الاقتصادية الشاملة.

وأشاد اللواء أشرف عطية بسلسلة النجاحات والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية على أرض المحافظة، والتي كان لها مردود إيجابي لتلبية المطالب الجماهيرية، والارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، بدءًا من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمحاور والطرق والكباري، وأيضًا تطوير العشوائيات، وتعويضات أهالي النوبة، وإحلال وتجديد البنية التحتية، والتطوير والتجميل، وممشى أهل مصر، ومشروعات تمكين المرأة.

الأولوية للمشاريع الاستثمارية

وأكد اللواء أشرف عطية على ضرورة إعطاء الأولوية لجذب المشروعات الاستثمارية في محافظة أسوان، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة للمستثمرين، وتذليل جميع الصعوبات التي تواجههم، وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم، وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية والناتج المحلي الإجمالي للمحافظة.

وفي ختام اللقاء، وجه المحافظ الشكر الوفد الأمريكي على زيارتهم لمحافظة أسوان، وأعرب عن ترحيبه بتعزيز التعاون والشراكة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات، وخاصة في مجالات التعليم والصحة والتكنولوجيا والاستثمار، والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المواطنين في محافظة أسوان وفي مصر بشكل عام.