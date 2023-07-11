مدبولي: نجحنا في تنفيذ 35% من برنامج الإصلاحات الهيكلية على مدار عامين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الحكومة أطلقت مبادرة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية بقيمة 160 مليار جنيه، واليوم بدأنا تفعيل المبادرة، بالإضافة لتحمل الدولة الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات عن 20 قطاعًا ونشاطًا صناعيًا لتخفيف الضغوط على كاهل القطاع الصناعي.

مدبولي: 15 شركة حصلت على الرخصة الذهبية

وأوضح مدبولي، في مؤتمر صحفي يعقده عقب الانتهاء من الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أنَّ هناك 15 شركة حصلت على الرخصة الذهبية، بالإضافة لوحدة حل مشاكل المستثمرين بشكل دوري، لافتًا إلى أنَّ الحكومة أطلقت برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يعطي الأولوية لقطاع الصناعة التحويلية، والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتشهد القطاعات طفرة كبيرة، إذ تمّ تنفيذ 35% من البرنامج على مدار عامين.