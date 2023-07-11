إجازة رأس السنة الهجرية بأجر كامل لموظفي الحكومة والقطاع الخاص

يترقب موظفو الدولة العاملون بالجهاز الإداري للدولة، والقطاعات والهيئات والمصالح الحكومية، وكذلك أقرانهم بالقطاع الخاص، موعد إجازة رأس السنة الهجرية للعام الهجري الجديد 1445.

موعد إجازة السنة الهجرية الجديدة

ووفقا للحسابات الفلكية، فإن موعد إجازة السنة الهجرية الجديدة سيكون مطلع الأول من المحرم للعام الهجري 1445، الموافق يوم الأربعاء 19 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن يصدر قرار وزاري من مجلس الوزراء، بترحيل يوم الإجازة من الأربعاء 19 يوليو إلى الخميس 20 من الشهر ذاته، وهو النظام المعمول به بقرار سابق لمجلس الوزراء، بترحيل الإجازات الرسمية التي تتصادف مع أول الأسبوع إلى يوم الخميس من الأسبوع ذاته، بهدف مراعاة مصالح المواطنين وضمان تقديم المصالح الحكومية الخدمة لهم على مدار أيام الأسبوع.

ضوابط استقدام العامل لمقر العمل في يوم الإجازة الرسمية

ووفقا لقوانين العمل المعمول بها في البلاد، وهي قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، الخاص بتنظيم شئون العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والوزارات، وقانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، الخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالقطاع الخاص، فإن إجازة رأس السنة الهجرية لموظفي القطاعين الحكومي والخاص، بأجر كامل، ويجوز لصاحب العمل أو المسؤول عنه أن يحضر العامل لمقر عمله في يوم الإجازة لحاجة العمل إلى جهوده في يوم الإجازة، مقابل أن يجرى تعويضه وفقا للقانون ولوائح المؤسسة، وهي بالنسبة للقطاع الخاص الحصول على مثلي الأجر عن يوم الإجازة.

وبذلك يتبقى من الإجازات الرسمية بأجر للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص خلال شهر يوليو، إجازة أخيرة بمناسبة ثورة 23 يوليو 1952، وموعدها الرسمي يوم الأحد 23 يوليو، ومن المتوقع أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بترحيلها إلى يوم الخميس 27 من الشهر ذاته.