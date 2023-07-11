مدبولي: تنفيذ برنامج الطروحات وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة لا تنفذ برنامج الطروحات بسبب وجود أزمة، بل يُنفذ وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة، لافتا إلى وجود وحدة للإشراف على برنامج الطروحات، وهناك مستشار لرئيس الوزراء مسؤول عن إدارة الوحدة ومتابعة الموضوع بصورة كاملة، وهي المعنية بتنفيذ البرنامج بالتعاون مع مؤسسات الدولة كافة، وعلى رأسها الصندوق السيادي.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد حاليا في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنّ الصندوق السيادي للدولة المصرية، أداة سيادية قوية لتنفيذ البرنامج، والوحدة هي التي تشرف وتساعد من خلال الإطار الإداري، وتنسق وتنظم وتنتهي من كل الإجراءات البيروقراطية، التي نعرف بأنّها قد تكبل أو تبطئ عملية الطروحات.