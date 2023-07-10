بعد زيارة رئيس الوزراء لسيوة.. تفاصيل مشروع القطار الكهربائي السريع بمطروح 

في أول زيارة لرئيس حكومة إلى واحة سيوة منذ سنوات عديدة، استعرض اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تفاصيل بعض المشروعات القومية المنفذة في محافظة مطروح، منها القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - العلمين - مرسى مطروح»، والذي يعتبر أحد أهم المشروعات في النقل تنفذها الدولة في الفترة الحالية.

علقت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجيستيات، على مشروع القطار الكهربائي السريع، مؤكدة أن المشروع يسهم في تيسير حركة المواطنين من ناحية والبضائع من ناحية أخرى، ما يؤتي بنتائج إيجابية على الاقتصاد القومي.

القطار ينفذ وفق المواصفات العالمية

وأضافت الدكتورة داليا يونس لـ«الوطن» أن وزارة النقل تعمل في الفترة الحالية على التوسع في مشروع النقل الجماعي الأخضر، ومشروع القطار الكهربائي السريع من ضمن هذه الوسائل، مؤكدة أن القطار ينفذ وفق المواصفات العالمية، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

ونوهت بأن الخط الأول للقطار الكهربائي السريع يسهم مع الموانئ التجارية في تعظيم حركة التجارة في مصر، لتحقيق رؤية القيادة السياسية في جعل مصر مركزا عالميا للتجارة العالمية واللوجستيات.

محطات الخط الأول من القطار الكهربائي السريع

مشروع القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - العلمين - مرسى مطروح» يتكون من مجموعة كبيرة من المحطات، وهي مطروح وألماظة، ورأس الحكمة، وسوان والضبعة وسيدي عبدالرحمن والعلمين والحمام وبرج العرب والإسكندرية والنوبارية ووادي النطرون والسيادات وسفنكس و6 أكتوبر، ثم حدائق أكتوبر والجيزة والقاهرة ومحمد نجيب والعاصمة الإدارية والعين السخنة.

مسار مشروع القطار الكهربائي السريع

يمتد مسار مشروع القطار الكهربائي السريع، من العين السخنة وحتى حدائق أكتوبر، ثم يتفرع جنوبا حتى «الفيوم - بني سويف» ليربط مع الخط الثاني وهو خط القطار السريع «الفيوم - بني سويف - أبو سمبل»، ويتفرع شمالاً حتى الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح بطول حوالي 660 كيلومترا.

وبحسب الموقع الرسمي للهيئة القومية للأنفاق، يتكون الخط الأول من 12 محطة قطار سريع، و12 محطة إقليمية، والسرعة التصميمية للمشروع 250 كيلومترا/ ساعة والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كيلومترا/ الساعة، وبالنسبة للقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كيلومترا/ الساعة وجرارات البضائع الكهربائية 120 كيلومترا/ ساعة.