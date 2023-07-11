وزيرة التخطيط: تحالف «مصري - أجنبي» يضخ 700 مليون دولار في إحدى شركات الفنادق

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، تفاصيل طرح أسهم إحدى شركات الفنادق أمام المستثمرين، موضحة أن جرت الترسية في شكل زيادة رأس المال بنسبة 37% على مستثمر «أحد التحالفات»، وهو تحالف مستثمر مصري مع تحالف ورأس مال أجنبي، وهي شركة «أيقون» للاستثمارات المملوكة لمجموعة «طلعت مصطفى».

وأضافت في مؤتمر صحفي استعرض خلاله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برنامج الطروحات الحكومية: «700 مليون دولار هي حصة زيادة رأس المال في هذه الشركة، فضلا عن العوائد المباشرة كرفع كفاءة وتطوير عدد من الفنادق، وهذا الأمر ينعكس بشكل إيجابي على جذب السائحين، وبالتالي زيادة الدخل السياحي وفقا لمستهدفات الحكومة المصرية، وهي الوصول إلى 30 مليون سائح».

وتابعت: «الدولة طرحت حصصا بين 25 إلى 30% في 3 شركات، كان لدينا مجموعة من الشركات في صندوق ما قبل الطروحات، وهذا الطرح قيمته 800 مليون دولار»، موضحة أن شركة «أبوظبي التنموية القابضة» حصلت على هذا الطرح.