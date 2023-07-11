س وج.. كل ما تريد معرفته عن تلقي رغبات أهالي النوبة لصرف التعويضات

أعلنت محافظة أسوان اتخاذ إجراءات جديدة لتعويض أبناء النوبة عن الأراضي والممتلكات التي فقدوها جراء بناء السد العالي، وخصصت 13 لجنة لتلقي طلبات التعويضات من الأشخاص الذين لم يتقدموا خلال المرحلتين الأولى والثانية.

ويأتي هذا الإعلان كجزء من جهود الدولة لتقديم تعويضات عادلة ومنصفة لأهالي النوبة، وتحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة الحقوق المشروعة.

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية كل ما يريد المواطنون معرفته عن تعويض أهالي النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان والسد العالي.

ما هي مواعيد تلقي الرغبات للحصول على التعويضات؟

- أعلنت محافظة أسوان فتح باب التقدم لتلقي الرغبات للحصول على التعويضات، اعتبارًا من 9 يوليو الجاري حتى نهاية نفس الشهر، وذلك للأشخاص الذين لم يتقدموا خلال المرحلتين الأولى والثانية من التعويضات.

كم عدد مستحقي التعويضات من أهالي النوبة؟

- عدد المستحقين للتعويضات في هذه المرحلة 4291 شخصًا، وهم الذين تم حصرهم في عام 2017 كجزء من جهود الدولة المصرية لتقديم تعويضات عادلة ومنصفة لأهالي النوبة عن الأراضي والممتلكات التي فقدوها خلال مشروع بناء السد العالي وخزان أسوان.

ما هي لجان تلقي رغبات التعويضات؟

- في وقت سابق أعلنت محافظة أسوان، في بيان، أن التعويض لأهالي النوبة بديلًا عن الأراضى الزراعية تحددت له لجنة داخل مقر المراقبة العامة للتنمية والتعاون بمدينة كوم أمبو، وفيما يتعلق بالتعويض بتملك الأرض المقام عليها المسكن، سيكون داخل لجنة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، فضلًا عن لجنة بمقر أملاك الدولة الخاصة بالمحمودية، لتعويض تقرير حق انتفاع للأرض المقام عليها مسكن.