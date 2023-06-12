«التنمية المحلية»: إزالة 1500 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمرحلة الثانية للموجة 21

شددت وزارة التنمية المحلية على المحافظات، بضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها، ومتابعة تكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة، وإزالة مخالفات البناء في المهد.

إزالة التعديات

وتلقت وزارة التنمية المحلية، تقريرا بشأن جهود محافظات الأقصر والشرقية وأسيوط في مواجهة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء المخالف دون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة على مستوى الجمهورية في المرحلة الثانية للموجة 21 عن إزالة تعديات عبارة عن 4 آلاف مبنى مخالف على مستوى الجمهورية، فضلا عن إزالة تعديات تصل لـ1500 حالة على أكثر من 4 آلاف فدان أرض زراعية.

تكثيف الحملات بالمحافظات

وفي محافظة أسيوط، واصلت الأجهزة استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ما أسفر عن إزالة 16 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بمركز أبنوب، وفي الأقصر جرى إزالة بناء بالطوب الأبيض عبارة عن تعديات على أرض إصلاح زراعي بأرمنت، وأسوار بالطوب الأبيض في قرية الرزيقات قبلي.

أما في محافظة الشرقية، جرى إزالة 52 حالة تعد على 31 فدانا وأراضي زراعية وأملاك دولة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.