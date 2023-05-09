عضو بـ«الشيوخ»: الدولة المصرية برهنت على قوتها في تعاملها مع الأزمة السودانية

رحب النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ والقيادي بحزب مستقبل وطن، بوصول السفينة الحربية المصرية التي تقل عددا من المصريين والأجانب الذين كانوا متواجدين بالسودان من ميناء بورتسودان إلى سفاجا في خضم الظروف الصعبة التي يمر بها الأشقاء السودانيون، قائلا إن مصر استطاعت أن تثبت أمام العالم حرصها على الحفاظ على أبنائها سواء بالداخل أو بالخارج، فمنذ اليوم الأول للأحداث في السودان والقيادة المصرية أولت اهتماما كبيرا بملف عودة المصريين المتواجدين في السودان إلى وطنهم.

توفير خدمات طبية ولوجيستية للرعايا

وأضاف عريبي، في بيان، أن أجهزة الدولة استطاعت التعامل مع الوضع في السودان، لا سيما أن الجالية المصرية ذات حجم كبير هناك، فضلا عن أن الدولة اهتمت بتوفير خدمات طبية ولوجيستية للأشخاص الذين تم إجلاؤهم على متن السفينة، لافتا إلى أن السياسة المصرية اتسمت بالحكمة، وفي نفس الوقت فإن الدولة برهنت على قوتها وسيادتها، بما يعكس جهود القيادة السياسية، ومؤسسات الدولة المختلفة الفاعلة، في التواصل مع الجهات السودانية لضمان عودة المصريين بشكل آمن إلى وطنهم.

وأكد عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن الدولة تعاملت مع الأزمة في السودان بهدوء شديد، مع تكثيف المساعي لوقف التصعيد بين الأشقاء المتنازعين، وذلك انطلاقا من ثوابت السياسة المصرية، والتي تتمثل في عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، منوها بأهمية تكثيف الجهود الهادفة للعودة للإطار السياسي والحوار لحل جميع الخلافات التى ساهمت في اندلاع الاشتباكات، وصولا إلى تحقيق الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.

الأمن القومي المصري

وشدد عريبي على أن أمن السودان يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، إذ تمثل السودان العمق الاستراتيجي الجنوبي لمصر، متابعا أن الضرورة ملحة لاستعادة استقرار السودان، ودعوة جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية، والحفاظ على الشعب السوداني، والاحتكام إلى الحلول التفاوضية، والجلوس على مائدة المفاوضات.