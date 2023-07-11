وزيرة التخطيط: القطاع الخاص يدير الشركات والمؤسسات بشكل أفضل من الحكومة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة الإصلاحات الهيكلية المعلنة في2021، أكدت على مزيد من مشاركة القطاع الخاص، وأن يكون هناك دستور خاص لتحديد التخارج من القطاعات، ومما لاشك فيه أن القطاع الخاص أفضل من الحكومة في إدارة الشركات والمؤسسات.

وأوضحت «السعيد» في مؤتمر صحفي للحكومة لاستعراض برنامج الطروحات الحكومية، أن الحكومة حال الاختيار بين المستثمر المصري والأجنبي، تختار الأفضل في تعظيم العائد على أصول الدولة، لافتة إلى أن الحكومة تهتم بوجود كيانات مصرية قوية تستطيع اجتذاب رؤس أموال من الخارج، وتصبح هناك ثقة من المستثمر في بلده.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه لا توجد مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى، لافتة إلى أن حياة كريمة هو المشروع التنموي الأكبر على مستوى العالم، وله أولوية قصوى، ويجري الانتهاء من المرحلة الأولى وبدء المرحلة الثانية.