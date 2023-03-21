هالة السعيد تشارك في حفل البنك التجاري الدولي وGLAM لتوزيع جائزة الاستدامة

شاركت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، باحتفالية شبكة المبادرات النسائية التابعة للبنك التجاري الدولي لجائزة الاستدامة بالتعاون مع GLAM مجموعة السيدات السفيرات؛ لتوزيع جائزة الاستدامة، بحضور سفيرة كولومبيا بالقاهرة، محمد سلطان الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في البنك التجاري الدولي وعدد من الوزراء والسفراء.

وشهد الحفل تكريم السيدة راوية منصور رئيس مجلس إدارة شركة رامسكو للتشييد وبناء القرى البيئية، لدورها في مجال ريادة الأعمال والتنمية المستدامة، وخلال كلمتها توجهت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشكر إلى شبكة المبادرات النسائية في البنك التجاري الدولي لجهودهم وعقد حفل توزيع الجوائز كما تقدمت سيادتها بالتهنئة للسيدة راوية منصور على إنجازاتها في تمكين المرأة من خلال العمل المناخي، مؤكدة أن ذلك من شأنه أن يخلق تأثيرات مضاعفة وملموسة في جميع أنحاء مصر.

حقوق المرأة

وأردفت السعيد أنه من المهم أن يكون هناك جيلًا جديدًا من المدافعين عن حقوق المرأة والتعرف عليهم، متابعه أن تفاني المرأة وطاقتها هما بالفعل ما نحتاج إليه، مضيفه أنه كلما زاد الاستثمار في البشر ومواهبهم، كلما كان ذلك سببًا في التأثير الدائم.وشددت السعيد على ضرورة التركيز على جمع بيانات قوية مصنفة حسب النوع حول الاستدامة، موضحة أن تلك البيانات ستساهم في تحسين تقييم تنفيذ السياسات والبرامج الوطنية في مجال العمل المناخي، وتطوير وتخطيط سياسات الحد من المخاطر والكوارث التي تستجيب للنوع الاجتماعي.

تعزيز بيئة مواتية للتمكين الاقتصادي للمرأة

وأكدت السعيد أهمية الاستمرار في تعزيز بيئة مواتية للتمكين الاقتصادي للمرأة، بيئة مستدامة ومنصفة وعادلة، مشددة على ضرورة ضمان حصول النساء على الموارد والفرص على قدم المساواة، وأن تكن أصواتهن مسموعة، وأن يتم الاعتراف بمساهماتهن وتقديرها، موضحة أنّ كل يوم يمثل فرصة لمساعدة امرأة واحدة، وبمساعدتها على الثقة بالنفس، فإن ذلك يعني مساعدة جميع النساء.