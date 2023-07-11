التخطيط: الاقتصاد المصري قادر على امتصاص الأزمات والنمو جاء من القطاعات الإنتاجية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الصندوق السيادي يستثمر ويحقق ربحا بمقدار 4.5 جنيه مقابل كل جنيه استثمار، و70% منها بالعملة الأجنبية، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، لافتة إلى أن معدل النمو المستهدف 4% وسيتم الإعلان عنه قريبا، وحتى الآن على مدى 75% من العام فإن النمو قادم من القطاعات الإنتاجية، بما يؤكد أن الاقتصاد المصري قادر على امتصاص الأزمات وهو ما ظهر في أزمة كورونا.

وزيرة التخطيط: النمو جاء من القطاعات الإنتاجية

وأوضحت السعيد في مؤتمر صحفي على عقب الانتهاء من الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن النمو جاء من قطاع الاتصالات والزراعة والتشييد والبناء والتعليم والصحة والنقل والتخزين، بما يؤكد أن المعدل التنموي منضبط، وانعكس ذلك على معدل التشغيل الذي انخفض إلى 7.1% وهو الهدف الأسمى.