ما الفرق بين الاستحاضة والحيض؟.. أمين الفتوى يجيب لـ قناة الناس

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّ الحيض هو الدم الذي ينزل من المرأة على جهة الصحة، وفقهاء الشافعية يقولون إن أقل سن يمكن نزول دم الحيض فيه 9 سنوات، موضحاً «نزول الدم للفتيات تحت 9 سنوات لا يعتبر حيضاً، وفوق الـ9 سنوات يُسمى كذلك».

المحظورات على المرأة خلال فترة الحيض

وتناول «عبد السميع»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، على شاشة «قناة الناس»، أحكام الحيض في الإسلام، حيث يحرم على الصلاة الصلاة والصيام والعلاقة الزوجية ومس المصحف أو حمله ودخول المساجد والمكث فيه، ولا يجوز معها العبادة بشكل عام إلا من خلال ذكر الأذكار والتسبيحات وما شابه.

أقل وأقصى مدة للحيض

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، «أقل مدة لـ فترة الحيض للمرأة وفقاً لفقهاء الشافعية يوم وليلة، أي 24 ساعة، وإذا نزل الدم ولم يستمر المدة المُشار إليها يُسمى استحاضة، وأقصى مدة للحيض هي 15 يوما على مذهب الشافعية وبدار الإفتاء التي تأخذ بالأحناف الذين أقروا أكثر مدة لدم الحيض 10 أيام، فإن زاد على ذلك فهي استحاضة من اليوم الحادي عشر، أي بتمام المدة القصوى».

معنى الاستحاضة

وأوضح، أنَّ معنى الاستحاضة وفقاً للشريعة هو «دم فاسد»، مثل الجرح، وقد يكون سببه جرح أو التهابات أو شريان ينزف دماً، ويأتي بصفة ووقت غير وصف وتوقيت دم الحيض، وبالتالي حكمه يختلف عن العادة الشهرية للمرأة التي دورتها 28 يوماً بدقة، ولكن بسبب التلوث والتغيرات البيئية اختل الأمر.