أستاذ فقه عبر «قناة الناس»: يجوز تناول أدوية تمنع نزول الحيض في الحج «فيديو»

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، فى رده على ما حكم المرأة الحائض أثناء الحج؟ إن المناسك المرتبطة بالحج لا يشترط فيها الطهارة إلا الطواف، لافتًا إلى أن كل مناسك الحج من الوقوف بعرفات والسعي بين الصفا والمروة وغيرها، لا يشترط فيها إلا الطواف خاصة يوم العيد.

تمام: لا يشترط الطهارة في مناسك الحج ما عدا الطواف

وأضاف «تمام» خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة ببرنامج «البيت» على شاشة «قناة الناس»، «أول حاجة السيدة تروح للدكتور تبلغه حسب ظروفها الصحية، هل يمكنها أخذ دواء منع نزول دم الحيض، طيب نفع ومنع الحيض مفيش مشكلة، طيب لو نزل عليها الدم فى الحج تعمل إيه هنا بنقول لها الطهارة فى فترة الحيض طهارة، فى مرأة بينزل عليها الدم 6 أيام، طيب لو انقطع فى اليوم الرابع تتطهر وتؤدى النسك بتاعها مفيش أى مشكلة، ويبقى كده خلصت النسك بتاعها».

استمرار طواف الإفاضة طوال شهر ذي الحجة

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، «طيب لو الدم لم يمتنع، نقول لها طواف الإفاضة ده مستمر طوال شهر ذى الحجة، طيب لازم تمشى من مكة والدم مستمر تنزل تطوف مفيش مشكلة بس تحاول تأخذ الاحتياطات كلها والأفضل إنها تستمر لحد امتناع الدم، لكن لو لم يمتنع وخلاص هتمشى من مكة تنزل وتطوف ومفيش عليها أى مشكلة».