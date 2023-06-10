هل يجوز تناول أدوية لرفع الحيض عن المرأة في الحج؟.. «الإفتاء» تجيب

يحرص غالبية المسلمين في جميع أنحاء العالم على أداء مناسك الحج، باعتباره من أركان الإسلام الخمسة، وفرض على كل مسلم قادر على القيام بها، بما فيهم النساء، ولذلك تجيب دار الإفتاء على جميع التساؤلات التي تشغل بال المقدمين على الحج.

ومن بين الأمور التر ترغب النساء في معرفتها، هو كيفية التصرف في حالة نزول دماء الحيض أثناء أداء مناسك الحج، فهل يمكن تجنبًا لهذه الحالة تناول الأدوية التي ترفع الدماء خلال مدة مناسك الحج أم لا؟

شروط تناول أدوية لرفع دماء الحيض

وفي هذا الشأن أوضحت دار الإفتاء المصرية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أنه يجوز للمرأة أن تتناول من الأدوية ما يرفع عنها دم الحيض في مدة الحج.

وتابعت دار الإفتاء في إجابتها، أن تناول هذه الأدوية يشترط ألا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون بعد استشارة أهل الاختصاص.

وحددت دار الإفتاء في منشور آخر، عدد من الآداب التي يجب الالتزام بها خلال أداء مناسك الحج، والتي جاءت على النحو التالي:

آداب مناسك الحج

- إخلاص النية إلى الله تعالى.

- عدم الانشغال بغير الذكر.

- عدم التحدث إلا بالخير.

- الحذر من الرياء والسمعة.

- شكر الله على توفيقه للحاج لزيارة بيته.

- الحرص على عدم إيذاء الآخرين بالتزاحم.

- الرفق عند رمي الجمرات.

- تخير أصغر الحصى.