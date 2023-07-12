«نبيهة» عمرها 87 عاما وتبيع أدوات تجهيز الخيول: «هشتغل لآخر نفس»

على فرشة صغيرة أمام دكان لا يتعدى مساحته متر ونصف، تجلس سيدة في عقدها التاسع من العمر، تواصل رحلة كفاحها منذ طفولتها، وكسب لقمة عيشها من بيع أدوات تجهيزات الخيول، والذي لم يمنعها عن الاطمئنان عن أبنائها وأحفادها الذين تخطوا الـ50 ابنا وحفيدا.

رحلة كفاح الحاجة نبيهة

«الحاجة نبيهة أحمد حسن» صاحبة الـ 87 عاما، والتي تقيم في حي الغمراوي بمدينة بني سويف، تروي لـ«الوطن»، رحلة كفاح سنوات طويلة، قائلة: «الحمد لله على نعمه وفضله علينا، لدي محل صغير لبيع أدوات تجهيز الخيول ورثته عن زوجي الذي توفي منذ أكثر من 25 عاما، وقبلها كنت بشاركه في الوقوف معه، فقد تعودت يوميًا على الحضور هنا والجلوس لبيع تلك الأدوات، واللي ربنا بيرزق به فضل ونعمة».

الحاجة نبيهة أنجبت 11 ابنًا ولها 40 حفيدا

وأضافت: «اتعلمت حتى الصف الثالث الابتدائي وخرجت من مدرسة الخيرية بمدينة بني سويف، وتقريبا اتولدت وقت جلوس الملك فاروق على العرش أو قبله بسنة ولا حاجة، واتزوجت وأنا في سن صغيرة، ووقفت مع زوجي، وربنا كرمني بأبنائي حيث أنجبت 11 ابنًا منهم 7 ذكور و4 بنات، ولهم أكثر من 40 ابن وبنت، يعني أنا عندي أكثر من 50 ابن وحفيد، ربنا يحميهم ويحفظهم».

تجهيزات الخيول

وتابعت «لازم نعافر في الحياة ونشتغل، طول ما ربنا أعطى الإنسان الصحة أنه يعمل، لازم يعمل ويجد، وأنا علمت ولادي كده، والحمد لله بيشتغلوا، مفيش أحسن من العمل وإن الإنسان يحصل على نتيجة عمله وتعبه، زوجي لحد قبل وفاته كان يعمل في بيع تجهيزات الخيول من كرباج أو حدوة كذلك الجلد الخاص بكسوته».

تراجع أعداد عربات الحنطور والكارو

وقالت الحاجة نبيهة «زمان كان في شغل كثير عن كده في مجالنا، لأن كان فيه عربات الحنطور وفيه عربات الكارو، كلها عربات كان يجرها الخيل، كل ده بيتلغي دلوقت ومش موجود، عشان كده تجارتنا تراجعت، لكن لسه لنا زبائن بيحضروا لنا من أقصى الصعيد عشان يشتروا من عندنا والرزق ده على الله».