فاتن حسين الأم المثالية في محافظة سوهاج.. رحلة كفاح لتربية 3 أبناء

أعلنت وزارة وزارة التضامن الاجتماعي فوز السيدة فاتن حسين عثمان عبد الرحيم 55 عاما، محاسبة قانونية، من مدينة سوهاج بلقب الأم المثالية بمحافظة سوهاج.

أعربت «فاتن» عن شكرها لـ«الوطن» لإبلاغها بفوزها باللقب حيث كانت بكامل سعادتها البالغة التي وصلت لعدم التصديق بالبداية مرددة «مش مصدقة إني فزت بجائزة كبيرة مثل الأم المثالية، الحمد لله».

فاتن الأم المثالية بسوهاج أم لـ 3 أبناء

وأوضحت فاتن حسين لـ «الوطن»، أنها أم لثلاثة أولاد «بنتان وولد»، ابنتها الكبرى دينا خريجة كلية تجارة إنجليزي، وحاصلة على دبلومة إدارة أعمال وابنتها الصغرى رنا مدرس مساعد بقسم الترجمة بكلية الآداب جامعة سوهاج وباحثة دكتوراة، وابنها محمد 26 عاما خريج كلية حقوق يعمل بالمحاماة.

أرملة بعمر 31 عاما

أضافت «فاتن» أنها حاصلة على كلية التجارة وفقدت زوجها المحامي بعمر31 عاما ليترك لها 3 أطفال دينا ورنا ومحمد فقررت أن لا تعلق مكتب زوجها وأن تحوله لمكتب محاسب قانوني وتعلمت العمل بالمحاسبة وبدأت العمل لتربية أطفالها.

وأوضحت «فاتن» الأم المثالية بسوهاج، أن ابنتها رنا هي صاحبة فكرة التقديم لها بمسابقة الأم المثالية تكريم لها ولمشوارها طوال حياتهم، موضحة أنها لم تكن تتوقع ذلك وتحمد الله على فوزها.